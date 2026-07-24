那須川天心（27）――キックボクシング42戦無敗のままボクシングに転向した人気ボクサーだが、昨年11月のWBC世界バンタム級王座決定戦で井上拓真（30）に初黒星を喫した。【写真7枚】トリケラトプス拳のポーズで相手選手を挑発する那須川天心その再戦が9月に行われるという。ところが、これにボクシング関係者が悲鳴を上げているのだとか。さるスポーツライターによると、「前回の試合は0-3の判定負け。“疑惑の判定”という