メ～テレ（名古屋テレビ） 26年前の名古屋市の主婦殺害事件で逮捕された女が、玄関付近で女性を襲った後、「居間には入らず逃げた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。 名古屋市のアルバイト、安福久美子容疑者(69)は1999年11月、西区のアパートで高羽奈美子さん(当時32歳)の首を刃物で刺すなどして殺害した疑いが持たれています。 奈美子さんは、玄関からつながる廊下と居間の間で倒れていまし