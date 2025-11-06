歴史的場外弾にまさかの展開だ。ドジャース・大谷翔平投手（３１）がナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第４戦で放った特大本塁打のボールが５日（日本時間６日）からオークションにかけられた。「２０万ドル（約３０００万円）」からのスタートとなったが、飛距離が伸びすぎたがために出品者が“ウソ発見器”にかけられる特異な経緯をたどっていた。大谷らドジャース勢が悲願のワールドシリーズ連覇を成し遂げた一方、