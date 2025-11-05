日本郵便は、クマの出没により、一部の地域での集荷や配達などを一時的に見合わせる可能性があると発表した。 具体的な状況として「クマの出没が確認され、自治体や警察などから立ち入り規制などの指示が合った場合」「クマを目撃したなど集配業務の継続が困難と判断した場合」が挙げられている。 また、クマが出没している地域の近隣では、17時以降、バイクでの配達も見合わせる。 出没状況によっては、窓口