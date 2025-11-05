元SPEEDの島袋寛子が、11月2日に自身のInstagramを更新。沖縄の海に浸かる姿を公開し、ファンが歓喜している。《少しの時間 家族と海へ 2025年もあと2ヶ月 楽しみながら元気にがんばるぞ よっしゃ！＃秋の沖縄 ＃いつもありがとう》とつづり、ボトムスを、ももあたりまでたくし上げ、沖縄の海で笑顔を見せる “生足” ショットを3枚添えた。コメント欄にはファンから《かわいい 素敵な写真 癒されたよ 明日も仕事頑張れる》《