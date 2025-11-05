旅が始まって3日間、ずっとゆうかに想いを寄せ続けていたゼブン。最終日は得意のラップでゆうかへ真っすぐな気持ちを告白。「めっちゃ好き」とストレートに伝える姿に、スタジオからも「いいやつだなあ」と称賛の声が上がった。【映像】高3イケメン男子の告白ラップ毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。3日はチュンチョン編第5話が放送。 『今日好き』とは、運命の恋を見つ