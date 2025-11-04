【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17日本代表 2−0 U-20モロッコ代表（日本時間11月3日／アスパイア・ゾーン-ピッチ5）【映像】カーブを描いた「芸術的スーパーゴール」U-17日本代表のMF瀬口大翔（神戸U-18）が、正確無比なインサイドキックから先制ゴールを挙げた。美しい軌道のシュートに解説やファンたちが大興奮している。日本時間11月3日、U-17日本代表はU-17ワールドカップのグループB初戦でU-17モロッコ代表