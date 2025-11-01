ニューストップ > 国内ニュース > 札幌市で親族3人を殺害か、41歳男を逮捕 捜査員ら約10人が現場住宅を… 殺人事件 共同通信 札幌市で親族3人を殺害か、41歳男を逮捕 捜査員ら約10人が現場住宅を検証 2025年11月1日 22時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 札幌市北区の住宅で女性が殺害され、ほかに男女2人が死亡した事件 3人は親族とみられ、北海道警は女性を殺害した疑いで41歳男を逮捕した 1日午前10時過ぎに捜査員ら約10人が住宅に入り、現場検証した 記事を読む おすすめ記事 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」 2025年10月31日 22時3分 松本人志、1年10ヶ月ぶり活動再開「日本のお笑いがしんどいと聞きまして」 『DOWNTOWN＋』始動にXでも反響相次ぐ「ずっと待ってたよ！」 2025年11月1日 22時53分 事件現場の部屋を２０００万円超で借り続けた夫「やっと落ち着ける」…２６年前の主婦殺害で容疑者逮捕 2025年10月31日 21時28分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 中日・柳裕也の妻、夫の不倫騒動を謝罪「まずは15時間抱きしめてもらいますか〜」 2025年11月1日 17時4分