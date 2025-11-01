ボートレース宮島の「ＢＴＳ尾道開設５周年記念第４６回報知エキサイトカップ」は３１日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進出するベスト１８が決定した。百武翔（３２＝佐賀）は、初日から舟足は軽快だったが、３走目の２日目７Ｒに不良航法で減点１０。それでも予選４日間は７走で６回の舟券絡みで連を外した１走も４着と安定感が光る。４日目終了時点で１９位の次点。減点さえなければ予選を突破して成績。仕上がりも「伸