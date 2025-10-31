巨人は３１日、１１月編成本部にＣＢＯ（チーフ・ベースボール・オフィサー）の役職を新設し、吉村禎章執行役員編成本部長・国際担当兼国際部長を、執行役員ＣＢＯ・チーム運営担当にすると発表した。吉村ＣＢＯはチーム強化に不可欠な世代交代を図るため、若手選手のメンタルサポート強化、データ利活用、フィジカル強化など、編成本部のチーム運営部門のトップとして、現場のコーチと選手の育成・養成の総責任者になる。後