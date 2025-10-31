俳優の笠原紳司（51）が30日、自身のSNSを通じて、女優の高宗歩未（32）との結婚を発表した。高宗は現在、第1子を妊娠しており、産休入りする。 【写真】19歳年下の女優妻、着物姿が美しすぎる 笠原はXに掲載した文書で「この度、笠原紳司と高宗歩未は、結婚しましたことを慎んでご報告させていただきます。また、ふたりの間には新しい命も授かりました」と報告。「これからも皆様への感謝の気持ちを一番に、丁寧に仕事と向