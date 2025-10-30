「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース１−６ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）ブルージェイズが連勝で３２年ぶりのワールドシリーズ制覇に王手をかけた。第６、７戦は敵地トロントで行われるため、今季限りで現役を引退するドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）にとってはこれが現役最後のドジャーススタジアムでの試合だった。ＭＬＢの公式Ｘは「クレイトン・カーショーが家族と共にドジャーススタジ