男性にとって、大切な娯楽のひとつであるマンガは、会話を弾ませる重要なアイテムになるようです。そこで今回は、『スゴレン』の男性読者に行ったアンケートを参考に、「気になる女性が読んでいると『話が弾みそう』と思うマンガ９パターン」をご紹介いたします。【１】アクティブなデートができそうだと感じる『岳ーみんなの山ー』「活発な女性という印象を持つ」（３０代男性）というように、「山」が舞台の作品を愛読しているこ