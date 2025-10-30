MLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ë¡¢ÉÔËþ¤²¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿À¤³¦ÅªÂçÊª¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÈ¿¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾åÅù¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°Íá¤Ó¤ëÂçÃ«¤µ¤ó¤µ¤¹¤¬¤À¤ï¡×¤È¡¢³¤³°¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè3Àï¡£1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÂçÃ«¤¬Êü¤Ã¤¿Èôµ÷Î¥389¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó11