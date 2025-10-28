《ふざけるな。戦後の焼け野原からだれが復興させた。誰が経済大国日本を作った。われわれだ。われわれの努力がなかったら日本はアジアの最貧国だ。Xのポストする暇あったら勉強しろ、働け。》そんな“説教ポスト”が、Xで大炎上している――。投稿したのは、社会学者で早稲田大学名誉教授の有馬哲夫氏（72）。かつてオックスフォード大学で客員教授を務めた経歴も持つ人物だ。発端は10月27日、有馬氏が“あるXユーザー”による《