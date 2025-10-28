【ニューヨーク＝小林泰裕】ロイター通信は２７日、米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムが約３万人の人員削減を検討していると報じた。アマゾンにとって過去最大規模の人員削減になるという。ＡＩ（人工知能）の活用によって従業員の雇用を代替し、コスト削減を図る狙いがあるとみられる。報道によれば、削減は２８日から始まり、人事やデバイス関連など主に事務部門が対象となる。アマゾンの事務部門には現在約３５万人の