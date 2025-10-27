阪神ＯＢの掛布雅之氏が２７日、ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」に出演し、阪神・才木、ソフトバンク・モイネロが先発する日本シリーズ第３戦の勝敗が日本一の行方を大きく左右すると解説した。掛布氏は第２戦で阪神の先発が３カ月ぶりの登板だったデュプランティエだったことについて、「２戦目は両監督のいろいろな思惑があったと思うんですよ。藤川監督はソフトバンクが中５日でモイネロで来るだろうと。才木をぶつけて１勝１敗に