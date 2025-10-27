秋田県鈴木健太知事は27日、クマの人身被害が相次いでいることを受け、箱わなの設置や駆除した個体の処理などのため、自衛隊を派遣するよう防衛省に要望すると明らかにした。銃などの武器は法律上使用できないとして、要望は後方支援にとどめる。28日に同省を訪れる予定で、小泉進次郎防衛相との面会を調整している。鈴木氏は記者団の取材に応じ、自治体の現場は疲弊し、猟友会も高齢化で人手不足だとし「マンパワーは出し切