映画レーベル「NOTHING NEW」製作の不条理ホラーショートフィルム集「NN4444」が、4月25日(金)より下北沢K2を皮切りに全国順次再上映されることが決定した。本作は「劇場で鑑賞してほしい」という製作チームの意向から配信は予定されておらず、鑑賞できる貴重な機会となる。「NN4444」は、４人の新鋭監督と注目の俳優がタッグを組み、現代社会における不条理をそれぞれの視点から描いた４作からなるショートフィルム集。2024年に下