9回105球完投「まだ30〜40球くらい行けただろう」【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し、9回1失点で2戦連続の完投勝利をマークした。大舞台で2戦連続の快投を見せた右腕にデーブ・ロバーツ監督は「極めて素晴らしかった」と称えた。先発した山本は初回に無死一、三塁のピンチを背負う