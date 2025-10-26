ミャンマー最大都市ヤンゴンの「オオサカ・シュエダウン・カオスエ」で提供される麺料理＝2025年9月（共同）ミャンマー最大都市ヤンゴン中心部に地元民から長年愛されている老舗麺料理屋「オオサカ・シュエダウン・カオスエ」がある。1970年の大阪万博出展が店名の由来だ。スパイシーな中に甘みが感じられるスープと平打ちの小麦麺は万博を訪れた多くの日本人の胃袋をつかみ、ミャンマーを代表する麺料理へと成長した。（共同通