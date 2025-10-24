長野県警本部長野県警茅野署は24日、八ケ岳連峰東天狗岳の標高約2400メートル付近で、愛知県岡崎市の無職男性（74）が死亡したと発表した。男性は「息苦しい」などと体調不良を訴えていたといい、署は詳しい死因を調べる。署によると、24日午前11時20分ごろ、男性の同行者が山小屋を通じて「仲間が体調不良を訴えている」と110番した。地元消防の救助隊員らが駆け付けたが、午後6時50分ごろ、現場で死亡が確認された。