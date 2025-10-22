ロッテは、「雪見だいふく」ブランドから、ぜいたくな味わいが楽しめるプレミアムシリーズ『雪見だいふくPREMIUM‐濃熟‐マンゴー』（希望小売価格248円）を11月10日より全国で新発売する。【断面図】まるでフルーツ大福！三層構造の『雪見だいふくPREMIUM‐濃熟‐マンゴー』クリーミーで軽いくちどけのアイス、果実の味わいの感じられるマンゴーソースを橙色の餅で包んだ商品。濃厚で熟したマンゴーの味わいを再現するた