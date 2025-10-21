エンゼルスのウレーニャ、ドジャース傘下のケネディのWSリングが確定ブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズ第7戦を劇的逆転勝ちで制し、ワールドシリーズ進出を決めた。ドジャースとの世界一を決める戦いの前に、すでに“チャンピオンリング”を手にした人物が話題になっている。その人物はエンゼルスの34歳、ホセ・ウレーニャ投手。ドミニカ共和国出身の右腕は2017年にマーリン