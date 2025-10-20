20日朝、福岡市博多区のホテルで、宿泊客の男性が5階から転落し、下を歩いていた女性に接触しました。転落した男性も巻き込まれた女性も、骨折などの重傷です。20日午前7時半すぎ、福岡市博多区住吉のホテルで「5階から1人飛び降りて、歩行中の女性を巻き込んだ」と、従業員から消防に通報がありました。警察によりますと、ホテルに宿泊していた34歳のオーストラリア国籍の男性が5階の客室から転落し、下の歩道を歩いていた5