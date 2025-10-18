試合後に会見を行った【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦を制し、ワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・投手」で出場して3本塁打の活躍。不振から完全復活し、試合後の会見では自らが不振の際にチームを引っ張った同僚の存在に“感謝”した。大谷は試合前の時点で8試合ノーアーチ