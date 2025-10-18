選手と環境に優しいクルマを トヨタ自動車は2025年10月18日、箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）のオフィシャルスポンサーとして大会に提供している車両を2026年から電動車に切り替えていくと発表した。 箱根駅伝の2日間で大会関係車両が排出するCO2は約2.9トン。これは1世帯が1年間に排出する量と同レベルだ。この数字にはトヨタからの提供車両のほか、誘導用バイクなどの車両も含まれている。ちなみにトヨタの提