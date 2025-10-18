マウンド上で自信に溢れた振る舞いを見せ続ける佐々木(C)Getty Images復帰の目途は、夏場以降も経っていなかった投げるたびに、信頼は高まっている。ドジャースの佐々木朗希だ。現地時間10月16日、ドジャースは本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に3-1で勝利。最終回のマウンドに立った佐々木は、打者3人をわずか13球で圧倒。見事に無失点に抑え、2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけたチーム