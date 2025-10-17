Ｆ１の米国内放映権を米配信大手「ＡｐｐｌｅＴＶ」が５年契約で獲得したことが発表された。契約額は５年総額７億５０００万ドル（約１１２６億円）とみられる。米メディア「スポーツプロ」は「Ａｐｐｌｅ、Ｆ１の米国放映権で７億５０００万ドルの契約に合意」と報道した。「ＡｐｐｌｅＴＶ＋は、加入者に追加費用なしで、２０２６年Ｆ１世界選手権のすべての練習と予選、スプリントレース、グランプリを放送し、加入者は