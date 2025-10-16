厚生労働省厚生労働省は16日の社会保障審議会部会で、市販薬と成分や効き目が似た「OTC類似薬」への公的医療保険の適用見直しに向けた議論を始めた。現在1〜3割の自己負担を増やすかどうかが焦点。部会の委員からは、仮に保険適用から外れれば患者への影響が大きいとして、アレルギーなど慢性疾患を抱える患者や低所得層に配慮した検討が必要だとの指摘が相次いだ。保険適用の見直しは国民が納める保険料の抑制が目的。医療費