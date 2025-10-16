高松北警察署(資料) 高松市の認可外保育施設で1歳の男児を床に投げつける暴行を加えたとして、施設を管理する会社役員の59歳の女が16日、逮捕されました。 警察の調べによりますと、女は10月5日午前11時半ごろ、市内の認可外保育施設で当時1歳の男の子を床に投げつける暴行を加えた疑いが持たれています。 調べに対し、女は犯行を黙秘しているということです。