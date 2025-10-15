お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が15日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。自身のダイエットについて語った。この日は「ダイエットSPどの方法が一番痩せる！？1週間本気チャレンジ検証」。スタジオではゲストたちが一番効果のあったダイエットについてトークした。山内は「俺は前、何にでもオイルをかけて食べるっていうダイエットをしたんです。MCTオイル」と告白