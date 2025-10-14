ふにっと柔らかく、ぷにぷにの感触がクセになるマスコット。小学生中学生の頃に、お祭り雑貨店、駄菓子屋などで手にした経験がある人も多いのでは?今SNSでは、そんなどこか懐かしいマスコットの“人体模型”が話題を呼んでいます。「水に入れると大きくふくらむ 人体模型フィギュアマスコット」※画像は株式会社キタンクラブ公式サイトより引用10月17日から登場する「水に入れると大きくふくらむ 人体模型フィギュアマスコット