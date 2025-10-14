自民党立憲民主党は14日、参議院国対委員長会談を行い、この席で自民党側は臨時国会を10月21日に召集する日程案を示した。野党側もこの提案を受け止め、15日に議院運営委員会の理事会を開き、政府側から正式に日程案を示す方向となった。自民党執行部が想定する日程案通りに進めば、21日に石破内閣が総辞職し、衆参両院の本会議で首相指名選挙が行われるとみられる。