連立政権からの一方的な離脱10日、公明党が自民党との連立政権を離脱することを表明した。26年間にわたった「平成政治史」の終わりとも位置付けられる出来事は“熟年離婚”にもたとえられている。公明は何に我慢できなかったのか。【写真を見る】〈飲みィのやりィのやりまくった〉かつてはイケイケだった高市氏22年乗り継いだ430万円の愛車・スープラとの2ショットも10日、自民党の高市早苗総裁、鈴木俊一幹事長と公明党の