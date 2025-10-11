¥É·³¤¬¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ËºÇ¹â¤ÎÏ«¤¤¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢3²ó¤òÅê¤²¤Æ1¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤Ê¤¤¡È´°Á´Åêµå¡É¤òÈäÏª¡£±äÄ¹11²ó¤Î·àÅª¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÈÁÔÀä¡É¤Ê½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿