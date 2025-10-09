プリップリの食感を楽しめる秋の味覚、カキ。「海のミルク」とも呼ばれるごちそうに、今、異変が起きていました。「イット！」が向かったのは、東京・港区にあるバター炒めなどのカキ料理が楽しめるお店。店の名物は、全国各地の新鮮な生ガキです。中でも一番人気は、ウニに、イクラにキャビアまでのった「極み生牡蠣」。お手ごろなお値段で、高級食材の融合を感じられます。そんな秋の味覚に今、起きている異変とは。Crab Shrimp