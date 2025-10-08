野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が８日、都内で会見を行い、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ドーム）の代表メンバー２８人を発表した。井端監督は会見で「競争が第一。国内組しかいないポジションがいくつかある。そこで勝ち抜いてほしい」とチーム内のレギュラー争いに期待。選考のポイントについては「特に二遊間と外野の１ポジション。きっちりと見極め