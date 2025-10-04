元阪神の湯舟敏郎氏は大学4年で日本代表に選出された元阪神、近鉄左腕の湯舟敏郎氏（野球評論家）は奈良産業大（現・奈良学園大）時代、近畿学生リーグで通算26勝2敗の成績を残した。1988年の大学4年時には全日本大学野球選手権で2試合に先発して好投。日米大学野球選手権の日本代表にも選出された。だが、初の代表入りは「全然でした」と話す。「まず紅白戦でボコボコにされて、オープン戦でもボコボコで……」とほろ苦いものだ