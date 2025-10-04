大谷も楽しみにするクラブハウスのグルメドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われるフィリーズとの地区シリーズを前に記者会見に臨み、意気込みを語った。会見途中に現地のグルメに言及する場面があり、記者団の笑いを誘った。大谷は4日（同5日）、地区シリーズ第1戦でポストシーズン初めて投打同時出場する。「イニングもそうですけど、5回投げ切って、6回投げ切って、次も行ってほしいっていうのであれ