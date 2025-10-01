こりゃ天使だわ……！ YouTubeチャンネル「ヤトと小太郎とトワ」では、新しい寝床でくつろぐ保護猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「天使みたいにかわいい！」の声が続出しました。フカフカの寝床を堪能し…注目を集めたのは「保護した子猫、フカフカの布団へお引っ越し」という動画。保護5日目に用意された新しい寝床に移され、子猫は何も分からずに最初はキョトンとした様子で、寝床や保護主さんをつぶらな瞳で見