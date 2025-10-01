誰にでも、つい愚痴ってしまう瞬間はありますよね。本当に心の底から思っていないことでも、その場の勢いでつぶやいてしまったりケンカ中に相手にぶつけてしまった言葉に後悔した経験をもつ人もいるかもしれません。この記事では、夫がインスタに家庭の愚痴を書いていたことをきっかけに、夫と彼の女友だちとのやり取りを見てしまい動揺する妻の投稿を紹介します。夫の言動がどこまで本気なのか分からず、妻は不安を抱えています。