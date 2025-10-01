ショック！夫が「見せられない」と隠した、女友だちとのLINEの中身【ママリ】

「家にいるより…」夫がインスタに投稿していた不穏な言葉

旦那の気持ちが分からないです。

旦那と昨日些細な事で喧嘩してしまい、その際に旦那がインスタのストーリーに「家にいるよりトラックにいた方が幸せ」(※旦那はトラックドライバーです)と投稿しました。

その後女友達からLINEで「どうしたの？」と来たようで長々とLINEをしていました。昨日の夜中から今日の夜まで頻繁にLINEしていて、「絶対に見せられない」と言われたので気になりすぎてお風呂に入っている間に見てしまいました…(私が悪いです)

すると女友達とのLINEには「結婚する人間違えた」「もうとっくの昔に冷めてる。娘は可愛いんだけどね～」などと言っていました。

今日仲直りの為に私の好きなちいかわのお菓子を買ってきてくれたり、今までもトラックで長距離運転した際にご当地のちいかわキーホルダーを買ってきてくれたり、サプライズで誕生日ケーキを買ってきてくれたりしたのに…裏ではそんな事思ってたのかと思うとショックです。

本当に旦那は冷めてるのでしょうか。意見を聞かせて欲しいです。 出典：

qa.mamari.jp

夫がインスタに投稿していた家庭の愚痴を目にしてしまった投稿者さん。その内容自体にも不安を覚えた投稿者さんでしたが、夫はその後、自分の女友だちと長々とLINEをしていたようで不安はどんどん大きくなってしまいました。



結局、夫に隠れて彼のLINEを確認した投稿者さんが目にしたのは、普段の彼の言動からは想像していなかった妻への愚痴でした。夫が行動として見せてくれるものと、女友だちに送っていた言葉のギャップが大きすぎて、投稿者さんは動揺を隠しきれません。

夫の行動にはさまざまな意見が…

夫の家庭の愚痴ぶちまけについてはさまざまな意見が寄せられました。

私も毎日結婚した相手間違えたなって思ってますけど、そこまで深刻に考え込んでるわけではなく、友達とも冗談交じりに同じような会話することあります🤣でも相手が女性なら、、、ワンチャン狙ってなくもない気がしなくもないです💦 出典：

qa.mamari.jp

明らかに夫婦で揉めたってわかるストーリー見てわざわざLINEしてくる女って下心があるんじゃないですかね😇

旦那さんもそれに対してリップサービスじゃないけど、奥さん下げ発言しておくことで盛り上げたって感じな気がします😓

そこから本当に浮気したい願望があるのか、ちょっと浮ついたLINEして満足するのかは分かりませんが💦 出典：

qa.mamari.jp

夫の「不満ぶちまけインスタ投稿」を目にした上で、その女友だちが彼に連絡をしてきているなら、彼女の方が夫に何か気があるのかも？という意見もありましたね。彼と彼女のお互いの距離感が分からないので何とも言えませんが、本当にサバサバした関係でないなら、投稿者さんが心配になるのも仕方ないように思えます。



一方でインスタという多くの人が目にしかねない場所で家庭の愚痴を言ってしまうというのは、投稿者さんの夫はある意味で「かまってちゃん」な気持ちがあったのかもしれませんね。だから女友だちでなくても、そのインスタ投稿を見て早めに連絡をくれた人とLINEをした可能性もあります。



どうしても愚痴を言いたかっただけで、本当は「結婚相手を間違えた」なんて思ってなかったとしても、誰かが目にする場所でわざわざ言われると、愚痴を言われている当人が目にした場合傷つくのは必至です。家庭の愚痴にしろ友人の愚痴にしろ、できれば誰の目にも止まらない場所で昇華させるのが大人としては大切な気がしますね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）