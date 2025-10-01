パドレスの救援防御率3.06はメジャートップパドレスは30日（日本時間1日）、カブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）のロースターを発表した。松井裕樹投手は登録メンバーから外れた。2年目の今季は61試合登板して3勝1敗1セーブ、防御率3.98だった。2年連続60登板以上とフル回転したが、メジャートップの救援防御率3.06を誇る強力なブルペン陣に加わることはできなかった。パドレス・ダルビッシュ有投手は26人のロースター