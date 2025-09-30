2025年9月28日、多くの中国人観光客が日本を訪れる中で、日本のネット上に見られる嫌悪の声が中国のSNS・微博（ウェイボー）で紹介され、議論を呼んだ。157万人のフォロワーを持つ微博アカウント「帝吧官微」は28日「東京を訪れる中国人観光客が増えているが、これが観光客増加に対する日本人のコメントだ。全て本音を吐露していて、大いに感動した（泣き笑い）」と書き込み、Xに書き込まれていた日本人ユーザーのコメントを