巨人・甲斐拓也捕手（３２）のクライマックスシリーズ（ＣＳ）での復帰に?黄信号?が点滅している。今季６８試合出場のうち６４戦でスタメンマスクをかぶった甲斐は、打撃成績も打率２割６厘、４本塁打、２０打点と攻守にわたって奮闘。だが、８月２３日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）の守備で負傷し「右中指中手骨頭骨折」の診断で長期離脱に追い込まれ、現在もリハビリ中だ。２５日にはジャイアンツ球場で行われた故障班の練習