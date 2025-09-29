警察の摘発を巧妙に逃れる“闇アプリ”が存在することが、FNNの取材で分かった。風俗業界を中心に活動する国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」が使用する非公開アプリには、違法な求人情報や捜査対策マニュアル、さらには警察内部の捜査情報と思われる投稿までが共有されていた。摘発逃れの実態と、“必要悪”とされるスカウトの存在。夜の街の構造は変わり得るのか――。異様な文言並ぶ…“闇アプリ”「探していたのは、