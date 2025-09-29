近年、物価高による家計への影響が問題視されています。そのような状況でも、実家や義実家から仕送りを求められることがあるかもしれません。では、実際に仕送りをしている家庭や仕送り額はどのくらいなのでしょうか。また、義母に仕送りを求められ、「贈与税が心配で」と断るのは妥当なのでしょうか。 本記事では、親への仕送りの平均額や贈与の注意点について解説します。 親への仕送りの平均額 総務省が実施した