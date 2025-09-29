横浜市の日産スタジアム＝20日経営不振に陥っている日産自動車が、サッカーJ1の名門クラブ横浜F・マリノスを運営する横浜マリノス（横浜市）の株式売却を検討していることが29日、分かった。日産はマリノス株を約75％保有し、親会社になっている。関係者によると、複数の企業に売却を打診しているという。横浜F・マリノスは、1972年に創部した日産自動車サッカー部を源流としている。リーグ優勝は5回あり、さまざまなスター選