29日午前1時40分ごろ、栃木県栃木市細堀町の東北自動車道下り線で車3台が絡む事故があった。県警によると、停車中のワゴン車に後続のRVが衝突し、いずれも横転。さらに後続の大型トラックが突っ込んだ。ワゴン車を運転していた男性が死亡、RVの男女2人が重軽傷を負った。県警は男性の身元確認を進めるとともに、詳しい状況を調べる。RV運転の同県日光市板橋、トラック運転手永井政昭さん（67）は首の痛みを訴え、同乗の妻スミ